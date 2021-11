De Belastingdienst heeft een verzoek tot schuldsanering van mogelijk vijfduizend tot vijftienduizend mensen onterecht geweigerd. Dat gebeurde doordat zij waren opgenomen in de Fraude Signalering Voorziening (FSV) van de Belastingdienst, een opsporingssysteem dat niet aan de privacywetgeving bleek te voldoen. Het systeem is daarom vorig jaar uitgezet.

Dat schrijft demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief (Belastingdienst) in een brief aan de Tweede Kamer. Mensen die schuldsanering aanvroegen, hadden een schuld van minimaal 10.000 euro. Om hoeveel mensen het precies gaat, is nog niet duidelijk. Daarom worden alle dossiers opnieuw beoordeeld.

Er wordt gekeken of er een oplossing gevonden kan worden voor de gedupeerden. Zij kunnen door de afwijzing voor schuldsanering veel schade hebben geleden. Het is mogelijk dat ze daardoor persoonlijk failliet zijn verklaard of een dwanginvordering kregen. "Dit vind ik een zeer ernstige mogelijkheid die om passend herstel vraagt", aldus Vijlbrief.

De FSV werd vorig jaar uitgezet nadat was gebleken dat er een hoop mensen onterecht op de lijst waren terechtgekomen. Ook was de lijst in strijd met de privacywetgeving.

De Belastingdienst stuurde ondertussen 60.000 mensen een brief met de reden waarom ze op die lijst stonden. Bij sommige mensen is die reden onbekend.