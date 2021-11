Alle zeshonderd klanten die na het faillissement van Allure Energie zonder energieleverancier zaten, worden overgenomen door HEM. De leverancier en de curator hebben daarover donderdag overeenstemming bereikt. Vanwege huidige energieprijzen zullen de klanten meer gaan betalen.

"De prijzen voor het energiecontract volgen de huidige stand van de markt en zijn dus waarschijnlijk hoger dan het contract tot nu toe", aldus energieleverancier HEM, die per 29 november aanstaande de zeshonderd klanten van Allure Energie overneemt. Die groep is gebonden aan een eerste contract met een wettelijke opzegtermijn van maximaal dertig dagen.

In die eerste maand betalen de nieuwe klanten 1,77536 euro per kubieke meter gas, terwijl voor stroom per kWh (normaal) 0,46991 euro wordt gerekend. Voor het enkeltarief geldt 0,41924, voor het daltarief 0,36834 euro.

Daarna kunnen de nieuwe klanten verder kijken of bij HEM blijven. Dat bedrijf zegt vanaf begin december met een aanbieding voor de nieuwe leden te komen in de vorm van een halfjaarcontract.

Allure Energie was de derde energieleverancier in korte tijd die is bezweken. Anders dan bij Welkom Energie en Enstroga waren niet de gestegen prijzen voor energie reden voor het faillissement, maar zorgde een juridische strijd tussen aandeelhouders ervoor dat niet meer betrouwbaar stroom en gas kon worden geleverd.

HEM bestaat sinds 2019 en heeft op dit moment zo'n vierduizend klanten.