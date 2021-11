Nederland is een van de landen die in beeld zijn als vestigingsplaats voor de nieuwe autofabriek van het nieuwe Amerikaanse merk Rivian, dat elektrische pick-uptrucks, terreinwagens en bestelauto's gaat bouwen. Dat bevestigt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat donderdag na berichtgeving van Het Financieele Dagblad.

Ook het Verenigd Koninkrijk en Duitsland zouden in de race zijn voor de nieuwe fabriek van Rivian. Duitsland ging in 2019 aan de haal met de zogeheten Gigafactory van Tesla, die nog dit jaar opgestart moet worden.

"We zouden uiteraard graag zien dat Rivian naar Nederland komt. Het kabinet zet zich daarvoor in, net als voor het aantrekken van andere buitenlandse investeringen in ons land. We kunnen niet ingaan op de aard en inhoud van deze contacten in verband met de vertrouwelijkheid ervan", laat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in een reactie aan NU.nl weten.

Rivian is in 2009 opgericht en werkt sinds een aantal jaar aan een volledig elektrische pick-uptruck en een SUV, respectievelijk de R1T en de R1S. De productie van de pick-up is vorige maand opgestart, maar draait nog niet op volle toeren. Rivian heeft reeds 48.000 orders voor zijn modellen ontvangen.

Daarnaast heeft internetgigant Amazon nog eens 100.000 elektrische bedrijfswagens bij Rivian besteld. Amazon is met een belang van 20 procent een grote aandeelhouder in Rivian. Ook Ford heeft de afgelopen jaren vele honderden miljoenen dollars in het nieuwe merk gestoken en heeft daardoor een aandeel van 12 procent verworven.

Rivian wordt gezien als een van de meest veelbelovende nieuwe autobouwers ter wereld. Het merk ging eerder deze maand naar de beurs en heeft inmiddels een beurswaarde die groter is dan die van fabrikanten als BMW, General Motors en Ford en nog maar een fractie onder die van Mercedes-moederbedrijf Daimler ligt.