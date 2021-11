Vrijdag maken demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) naar alle waarschijnlijkheid nieuwe coronamaatregelen bekend. Veel Nederlanders nemen het zekere voor het onzekere en proberen nog snel een knipbeurt te plannen of tafelreservering te maken. Bij schoonheidsspecialisten regent het ondertussen afzeggingen.

"Het aantal afzeggingen loopt op dit moment enorm snel op", zegt Mayke Blokland van Anbos, de brancheorganisatie en belangenbehartiger van gediplomeerde schoonheidsspecialisten. "Het kan zomaar gebeuren dat salons die tien afspraken hadden staan, er maar twee overhouden. Dat zie je met name in regio's waar het aantal besmettingen erg hoog ligt."

Samenwerking Verantwoord Zonnen, de branchevereniging voor zonnestudio's, merkt vooralsnog weinig van paniek onder consumenten. Volgens voorzitter Huib van Heest lijken klanten en studio's ervan uit te gaan dat kunstmatig zonnen dadelijk ook gewoon nog mogelijk zal zijn.

"We kunnen een bezoek prima faciliteren, ook onder strenge coronaregels. Je ligt immers in je eentje in een dichte cabine. Daarnaast zorgen we voor meer dan voldoende ventilatie." De zonnestudio's hebben sinds eerder deze maand te maken met een vervroegde sluitingstijd, waardoor het in de avonduren sowieso al rustiger was, zegt Van Heest.

Ook bij kappers is het enorm druk, meldt brancheorganisatie ANKO. "Dat is het sowieso al voor de feestdagen, maar nu komt daarbij dat we moeten sluiten om 18.00 uur, waardoor we meer klanten in minder tijd moeten behandelen. En we merken ook dat mensen nog snel naar de kapper komen omdat ze vrezen voor een nieuwe lockdown", zegt een woordvoerder.

Tafelreserveringen lopen op, het aantal annuleringen nog sneller

De aanbieders van reserveringssystemen zetten zich ondertussen schrap voor de nieuwe maatregelen die restaurants mogelijk op hun bordje gaan krijgen. De ervaring van Resengo en Heerlijk.nl is dat de systemen vaak veel verkeer moeten verwerken rond de aankondiging van nieuwe maatregelen.

Bij Resengo zagen ze het aantal lastminutereserveringen eerder op donderdag met 25 procent toenemen ten opzichte van een week geleden. Daar staat een verdubbeling van het aantal annuleringen tegenover. Niet alleen vergeleken met de periode vóór 12 november, de datum van de recentste persconferentie, maar ook ten opzichte van vorig jaar.

Ook ziet Resengo dat de verkoop van dinerbonnen een enorme vlucht heeft genomen. De restaurants zelf lijken voor te sorteren op sluiting, want er is veel vraag naar de zogeheten afhaaltool die ondernemers via Resengo kunnen gebruiken. Ten slotte ziet het bedrijf een toename in het aantal aanvragen voor shoppen op afspraak. Daarvoor werkt Resengo samen met een aantal bekende ketens voor woonartikelen.

KHN ziet grote zorgen binnen de branche

Volgens de woordvoerder van Heerlijk.nl loopt het aantal reserveringen nog altijd op: deze week zijn het er opnieuw meer dan de week ervoor. In de weekenden hebben restaurants de achterliggende periode nog goed gedraaid. Doordeweeks hebben vooral restaurants aan de bovenkant van de markt het lastig gehad, aldus de zegspersoon van het online platform.

Het aantal afzeggingen gaat echter harder, waardoor er alsnog een dalende trend zichtbaar is. Het zijn met name de mensen die al een poosje geleden hadden gereserveerd die nu afzeggen. Grotere zakelijke groepen hebben volgens Heerlijk.nl al enige tijd geleden afgezegd. Daar komen nu de kleinere kantoren bovenop.

Dat zijn volgens Koninklijke Horeca Nederland (KHN) herkenbare geluiden. "Vanwege de onrust rondom de stijgende coronacijfers zijn er inmiddels behoorlijk wat bedrijfsfeesten en kerstborrels geannuleerd. De zorgen binnen de branche zijn groot."