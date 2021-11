China heeft in het derde kwartaal minder broeikasgassen uitgestoten. Dat de schadelijke emissies lager uitvielen is opvallend, omdat bij het herstel van de coronacrisis een economische opleving en toename van industriële activiteit komen kijken. Dit is mogelijk een keerpunt, schrijft het Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) in een donderdag verschenen rapportage.

Het CREA registreerde in het derde kwartaal een daling van de Chinese CO2-uitstoot van 0,5 procent vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Gemeten over de eerste helft van dit jaar lag de schadelijke uitstoot juist nog 9 procent hoger.

Kanttekeningen zijn er ook. In het derde kwartaal kampte China met tekorten aan kolen voor zijn kolencentrales. Die leidden tot stroomtekorten bij de bedrijven, die daardoor minder konden produceren.

Ook lag de productie van staal en cement - beide goed voor flink wat schadelijke uitstoot - in de achterliggende periode een stuk lager. De Chinese regering houdt vanwege de problemen rond projectontwikkelaar Evergrande de bouwsector scherp in de gaten, met als gevolg dat er minder grote gebouwen verrijzen.

Toch is het CREA in zijn rapportage positief gestemd. De onderzoekers verwachten dat de Chinese uitstoot veel eerder dan verwacht zijn piek zal bereiken.