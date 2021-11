De Amerikaanse regering heeft 27 bedrijven en personen op een zwarte lijst gezet. Volgens de VS zouden ze technologie aan het Chinese, Russische en Pakistaanse leger leveren. Het gaat om onder meer diverse producenten van chips. De bedrijven en personen komen uit China, Japan, Singapore en Pakistan.

Met de stap wil de Amerikaanse minister van Handel Gina Raimondo voorkomen dat Amerikaanse technologie wordt gebruikt door legers van de eerdergenoemde landen. Het kan volgens haar de staatsveiligheid in gevaar brengen.

Amerikaanse bedrijven die zaken willen doen met de organisaties op de zwarte lijst, moeten de Amerikaanse regering om toestemming vragen. Die toestemming zullen ze in veel gevallen niet krijgen.

China is ontstemd over de maatregelen. Peking zegt dat de VS onder het mom van het beschermen van de nationale veiligheid op alle mogelijke manieren Chinese bedrijven probeert te onderdrukken. "China is daar fel op tegen", aldus een woordvoerder van de Chinese regering.

Het is niet de eerste keer dat de VS ondernemingen op een zwarte lijst zet. Toenmalig president Donald Trump besloot diverse keren de handel met bedrijven uit onder meer China aan banden te leggen. Zo kwam het Chinese telecombedrijf Huawei in 2019 op de Amerikaanse zwarte lijst terecht.