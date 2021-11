In oktober zijn in Europa voor de vierde achtereenvolgende maand minder bestelwagens, vrachtauto's en bussen geregistreerd. In totaal kwamen er vorige maand 164.331 nieuwe commerciële voertuigen bij, 16,4 procent minder dan een jaar eerder. De sector kampt net als de auto-industrie met de effecten van het wereldwijde tekort aan chips.

Met name de verkoop van bestelbusjes viel in de afgelopen maand tegen. In Duitsland en Frankrijk ging het aantal registraties met ongeveer een kwart omlaag, in Spanje zelfs met 36,8 procent.

Bij de zware en middelzware vrachtwagens is het beeld wisselend: in de West-Europese landen nam de verkoop af, terwijl het aantal registraties in de belangrijke truckmarkt Polen juist onverminderd groot bleef.

Gemeten over de eerste tien maanden van dit jaar is de verkoop nog wel iets groter dan in dezelfde periode vorig jaar, maar dat komt vooral doordat er in 2020 vanwege de coronapandemie en lockdowns nóg minder werd verkocht.