Nieuwe leaseauto's zouden in Nederland over vier jaar alleen nog elektrisch mogen rijden. Daarvoor pleit een coalitie van grote bedrijven als Philips, Aegon en Shell en de gemeenten Amsterdam en Rotterdam. De coalitie hoopt dat de formerende partijen hier afspraken over maken.

Momenteel onderhandelen het CDA, VVD, de ChristenUnie en D66 over een nieuwe coalitie. De bedrijven zouden graag zien dat de partijen afspreken dat nieuwe leaseauto's over vier jaar uitsluitend op stroom of waterstof rijden. Het leasen van nieuwe auto's op benzine, diesel, lpg of aardgas is dan verboden.

In het voorstel gaat het dus alleen om nieuwe leaseauto's. De leasevoertuigen die nu al rondrijden, horen daar niet bij. Van de nieuwe auto's die elk jaar worden verkocht, is iets meer dan de helft (55 procent) een leaseauto.

Zo'n besluit zou niet alleen gunstig zijn voor het terugdringen van de CO2-uitstoot, maar ook voor de luchtkwaliteit. Daarnaast verwachten de bedrijven dat de kosten voor schone auto's lager zijn dan die voor voertuigen op fossiele brandstoffen. Dat komt onder meer doordat batterijen steeds goedkoper worden en de onderhoudskosten lager zijn.

Naast de eerdergenoemde organisaties behoren onder meer Signify, Schiphol, ABN AMRO en VodafoneZiggo en energieleveranciers Eneco, Essent en Vattenfall tot de ondertekenaars.