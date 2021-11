De recentste coronapersconferentie (12 november) lijkt effect te hebben gesorteerd. Winkelstraten zijn sinds 13 november leger, Nederlanders zijn minder op de weg of in het openbaar vervoer te vinden én de pinpas wordt minder vaak getrokken, blijkt woensdag uit een rondgang van NU.nl.

Vanwege de oplopende coronabesmettingen besloot het demissionaire kabinet de teugels onlangs aan te halen. Sinds 13 november moeten horecazaken, supermarkten en niet-essentiële winkels de boel eerder sluiten. Ook werd het thuiswerkadvies aangescherpt, keerde het verplichte mondkapje in de winkels en het ov terug en werd het gebruik van het coronatoegangsbewijs uitgebreid.

En met effect: uit cijfers van Bureau RMC blijkt dat de winkelstraten leger zijn sinds het ingaan van de nieuwe regels. Waar het aantal passanten in de dagen oplopend naar de persconferentie nog tussen de 4 en 18 procent hoger ligt dan vorig jaar, nemen die cijfers daarna een duikvlucht. In de eerste week met de nieuwe regels ligt het aantal winkelaars tot wel 25 procent lager.

"Je zag precies op de dag van de persco de opgaande trend doorbreken. We gaan zelfs ver onder de getallen van vorig jaar", zegt Bureau RMC-directeur Huib Lubbers.

Dat valt ook terug te zien in het aantal lege parkeerplekken. Parkeerapp Parkmobile, goed vertegenwoordigd in Nederlandse binnensteden, zag het aantal transacties in de week na de persconferentie met 4,5 procent afnemen.

Van 'normale' wegen naar niveau van gedeeltelijke lockdown

Waar het op de snelwegen een paar weken geleden weer bijna even druk was als voor de coronapandemie, ziet Rijkswaterstaat de wegen nu weer leger worden. "Sinds thuiswerken weer de norm is geworden, is er in de pieken van de spits 60 procent minder verkeer op de weg", zegt een woordvoerder. Dat geldt zowel voor de avond- als ochtendspits.

De tijd die we doorbrengen in de file, is terug op het niveau van begin dit jaar, toen we in een gedeeltelijke lockdown zaten.

Ook lijkt het aantal mensen in het openbaar vervoer iets af te nemen. Uit cijfers van ov-chipkaartbedrijf Translink blijkt dat het aantal check-ins in de afgelopen week een kleine miljoen lager lag dan in de week van de persconferentie, een verschil van 4,5 procent.

Pinpas minder gebruikt, verschuift naar online

De nieuwe regels zijn ook terug te zien in ons uitgavenpatroon. Hoewel we vrijwel evenveel uitgeven als ervoor, doen we dit wel aan andere dingen. We geven sinds de recentste persconferentie zo'n 20 procent minder uit in restaurants, cafés, sportkantines en bioscopen, blijkt uit cijfers van ING.

Ook wordt er minder fysiek gepind of geld opgenomen, maar desondanks verandert er onder de streep niet veel aan de totale uitgaven. Waar we zelf minder de pinpas trokken, gaven we online juist meer uit, waardoor het totaal in balans blijft.