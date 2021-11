De grote steden treffen maatregelen om de verwachte drukte rond Black Friday en de verplichte 1,5 meter afstand vanwege het coronavirus in goede banen te leiden. Zo worden in Rotterdam op vrijdag en zaterdag extra boa's ingezet en werkt Utrecht op die dagen met zogenoemde publieksbegeleiders op drukke plekken.

Rotterdam werkt net als Utrecht met een soort publieksbegeleiders op drukke plekken, maar daar heten ze shoppingcoaches. "Zij leggen mensen uit welke regels er gelden en delen mondkapjes uit", aldus een woordvoerder.

Daarnaast is er in de stad voor belijning gezorgd, zodat het winkelend publiek weet welke route te kiezen. Ook geven posters aan dat 1,5 meter afstand weer de norm is.

Verder is Rotterdam in gesprek met ondernemers, die in veel gevallen hun aanbiedingen spreiden over meer dagen of mensen ertoe verleiden de aankopen online te doen. "We hebben aan hen ook materialen verstrekt die winkelbezoekers helpen herinneren welke regels er gelden."

Geen uitstallingen in Utrecht

Ook in Utrecht stimuleren ondernemers het online shoppen, zegt een woordvoerder. Verder geldt in de domstad sinds begin november al dat er in de binnenstad geen uitstallingen meer zijn toegestaan.

Daarnaast wordt in de binnenstad gehandhaafd op gevaarlijk gestalde fietsen. Terrassen mogen alleen binnen toegestane grenzen worden opgesteld en op enkele markten worden specifieke maatregelen getroffen om de drukte beter te spreiden, onder meer met behulp van borden.

Verder wordt in de stad de buitenreclamecampagne geactualiseerd op basis van de recentste maatregelen.

Op de Grote Marktstraat in Den Haag is woensdag te zien dat de stad met grondstickers looprichtingen aangeeft. Ook herinneren boodschappen op onder meer plantenbakken aan de verplichte 1,5 meter afstand.