Op 1 januari ziet de inspectie belastingen, toeslagen en douane (IBTD) formeel het levenslicht. De nieuwe toezichthouder moet als onafhankelijk, extern orgaan het reilen en zeilen van onder andere de Belastingdienst monitoren. Hoewel de IBTD op 1 januari officieel van start gaat, is de organisatie nog niet compleet.

"We zijn nu bezig met het werven van de inspecteur-generaal", laat een woordvoerder van de nieuwe inspectiedienst desgevraagd weten aan NU.nl. De inspecteur is de hoogste ambtenaar van de toezichthouder. Ook is de IBTD nog op zoek naar een aantal onderzoekers.

Het ministerie van Financiën kondigde iets meer dan een jaar geleden de oprichting van de inspectie aan. Dat gebeurde naar aanleiding van een onderzoek naar hoe problemen bij de diensten, zoals de beruchte toeslagenaffaire, in de toekomst voorkomen kunnen worden. Daarbij was het advies om te komen tot "een stevige vorm van extern toezicht", dat ook onafhankelijk moest zijn.

Een van de doelen van de nieuwe inspectiedienst is het vertrouwen van burgers én werknemers in de overheid terug te winnen. Formeel valt de IBTD wel onder het ministerie. "Maar de inspectie is onafhankelijk", meldden de verantwoordelijke bewindslieden bij de aankondiging van de oprichting.

"We hebben nu zo'n vijftien mensen aan boord, dat moeten er uiteindelijk 25 worden", zegt de woordvoerder van de IBTD. De precieze werkwijze en gebieden waar de inspectie zich op zal richten, worden eind deze week of begin volgende week bekendgemaakt.