Nederlanders zijn door de hoge besmettingscijfers voorzichtiger met buitenlandse reizen en buitenlanders hebben minder interesse in ons land. Dat blijkt uit onderzoek van toerismebureau NBTC. Volgens directeur Jos Vranken willen toeristen naar een veilige bestemming, maar in Nederland zijn veel meer coronabesmettingen dan in andere landen. Dat zit het herstel in de weg.

Het NBTC kijkt sinds het begin van de coronapandemie elke paar maanden naar de reisplannen van mensen in ons land en naar landen van waaruit veel toeristen naar Nederland komen. Dat zijn België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en China.

"We zien de invloed van de pandemie op het vakantiegedrag weer duidelijk toenemen", aldus Vranken. Vooral in Nederland, België en Duitsland zijn de gevolgen van de stijgende besmettingscijfers duidelijk te zien. Nederlanders willen vaker in eigen land blijven, terwijl bijvoorbeeld Duitsers Nederland juist mijden en kiezen voor landen waar het aantal besmettingen kleiner is, zoals Portugal.

Dat geldt niet alleen voor de resterende weken van dit jaar, maar ook voor 2022. Zo zegt een ruime meerderheid van de Nederlanders dat de vakantieplannen voor volgend jaar afhangen van hoe de pandemie zich ontwikkelt. Twee op de drie wachten daarom langer met boeken, meldt het bureau.

Zekerheid belangrijker dan bestemming

De pandemie zorgt er bovendien voor dat Nederlanders anders naar hun vakantie kijken. Zo zijn veiligheid en zekerheid belangrijker geworden, terwijl mensen minder waarde hechten aan de bestemming. De helft van de Nederlanders verwacht dan ook volgend jaar zijn vakantie in Nederland te vieren. Dat is uiteraard gunstig voor de Nederlandse toerismesector, maar Vranken plaatst daar een kanttekening bij.

"De buitenlandse toerist geeft gemiddeld drie keer zoveel uit bij zijn bezoek aan ons land als een Nederlandse toerist in eigen land. Voor de toerismesector is het dus van belang om de buitenlander terug naar Nederland te krijgen."

En dat zal vermoedelijk niet zo makkelijk gaan, want de concurrentie is groot. Als de pandemie weer onder controle is, ontstaat volgens Vranken een gevecht om elke toerist. Het is belangrijk dat bedrijven een charmeoffensief starten om Nederland weer goed op de toeristische kaart te zetten.

Daarbij is het belangrijk om het vertrouwen van de toerist terug te winnen. "Nederland moet laten zien dat het een veilig land is en dat het de gezondheidscrisis onder controle kan krijgen. Want er zijn landen die het momenteel beter doen dan wij. Ook is het belangrijk dat we binnen de EU zo veel mogelijk dezelfde regels hanteren. Niets is zo schadelijk voor toerisme als onduidelijkheid."