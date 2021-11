Philips ontkent dat er sinds 2015 honderdduizenden klachten over zijn slaapapneuapparaten zijn binnengekomen. De Amerikaanse medische toezichthouder FDA zei onlangs in een rapport dat Philips 220.000 klachten heeft ontvangen. Volgens Philips gaat het merendeel van die klachten niet over die specifieke apparaten.

Het medische technologiebedrijf had eerder aangegeven dat er 1.254 klachten waren binnengekomen over de zogenoemde Dreamstations, die gebruikt worden voor patiënten met slaapapneu. Het bedrijf blijft voorlopig bij dat getal.

"De FDA heeft in een van onze databases op bepaalde termen gezocht en stelde vast dat daar een lijst van 220.000 klachten uit volgde", zegt een woordvoerder woensdag tegen NU.nl. "Maar een groot deel van die klachten gaat over meldingen van reparaties of andere zaken." Philips is nu wel bezig met het onderzoeken van alle klachten om te zien of er misschien toch iets over de Dreamstations tussen zit, maar verwacht dat het niet veel zal opleveren.

In hetzelfde rapport zei de FDA dat Philips er al sinds 2015 van op de hoogte is dat er iets scheelde aan de machines. De toezichthouder verweet het bedrijf dat het nu pas ingrijpt. "De eerste jaren kregen we een paar tientallen klachten terwijl we anderhalf miljoen exemplaren per jaar verkochten", vertelt de woordvoerder. "Op dat moment zagen we dat nog als individuele gevallen. Dit jaar hebben we pas gemerkt dat er een patroon in zat en zijn we in actie geschoten."

Philips reserveerde eerder al een half miljard euro voor de reparatie van de apparaten en alles wat erbij komt kijken, waaronder uitbreiding van de klantendienst. Voor eventuele rechtszaken heeft het bedrijf nog niets opzijgezet. Philips verving al 250.000 apparaten.