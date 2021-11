Turken die proberen om iPhones of andere elektronicaproducten te kopen werden woensdag geconfronteerd met foutmeldingen op onder meer de website van Apple. Uit een onderzoek van Reuters blijkt dat Apple tijdelijk gestopt is met de verkoop van een aantal producten op zijn Turkse website, waarschijnlijk omdat de Turkse lira dinsdag 15 procent in waarde is gedaald.

Door die forse waardedaling van de Turkse munt is alles in Turkije veel goedkoper worden. Zo zouden telefoons en computers in Turkije zo'n 10 procent goedkoper zijn dan in andere landen.

Al dan niet toevallig verwijderde Apple net op dit moment een aantal telefoons en andere producten uit zijn Turkse webshop. Wie een iPhone wil kopen, krijgt de melding dat die "tijdelijk niet verkrijgbaar" is. Apple reageerde nog niet op het nieuws.

Volgens een Turkse Apple-verkoper zijn mensen nu snel elektronicaproducten aan het inslaan om die over een jaar te kunnen verkopen voor een hogere prijs. "Het is ongelooflijk irreëel, maar mensen lopen nu massaal naar de winkel om iPhones te kopen", zegt hij.

De Turkse lira is al een tijd aan een vrije val bezig. In het afgelopen jaar daalde de munt al 43 procent in waarde en de in de afgelopen week ging er 22 procent af. De belangrijkste oorzaak daarvan is dat president Recep Tayyip Erdogan blijft verdedigen dat een hoge rente tot hogere inflatie leidt. De Turkse centrale bank verlaagt dan ook regelmatig de rente, wat het omgekeerde effect lijkt te hebben.

Nu het kortingsfestijn Black Friday in aantocht is, vrezen Turken tekorten of sterke prijsstijgingen. Volgens een winkelier hebben de meeste grote merken hun Turkse verkopers gevraagd om de prijzen tijdens Black Friday gelijk te houden en zeker niet te verhogen.