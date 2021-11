Nu 1,5 meter afstand houden weer verplicht is, wordt de diversiteit aan regels die gelden voor de horeca nog wat verder uitgebreid. Zo moet in de lobby van een hotel wel 1,5 meter afstand worden gehouden, maar in het café niet. Dat komt doordat het coronatoegangsbewijs daar al een vereiste is, zo laat Koninklijke Horeca Nederland (KHN) desgevraagd weten.

Volgens de brancheorganisatie voor hotels, restaurants en cafés gelden er uitzonderingen met betrekking tot de nieuwe anderhalvemeterplicht, die sinds woensdag weer geldt. "Waar het coronatoegangsbewijs verplicht is, geldt de 1,5 meter niet", zegt de woordvoerder.

"Die geldt dan weer wel in de hotellobby en in de zalenverhuur, waar het coronatoegangsbewijs niet nodig is." Sinds vorige week geldt voor de horeca al dat de sluitingstijd is vervroegd tot 20.00 uur en dat mensen aan tafeltjes moeten zitten.

Die regels gelden ook voor hotels. "Daar is roomservice en afhalen van eten bij het restaurant wel toegestaan", aldus KHN. Dat is dan weer vergelijkbaar met wat gangbaar is bij restaurants, waar afhalen en bezorgen ook door kan gaan na sluitingstijd.

Vanaf 13 september geldt voor de horeca dat bezoekers van boven de dertien jaar de coronatoegangspas moeten laten zien, bij zowel restaurants als cafés en zowel binnen als buiten. Gasten van buiten de EU - toeristen maar ook bijvoorbeeld buitenlandse studenten - moeten zich vooraf laten testen.