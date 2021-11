Nieuw-Zeeland laat vanaf 30 april weer internationale toeristen toe. Die moeten dan wel volledig gevaccineerd zijn en na aankomst zeven dagen in zelfisolatie. Dat heeft de overheid woensdag bekendgemaakt.

Het land heeft vanaf medio maart 2020 hele strenge maatregelen genomen om het coronavirus te beteugelen. Dat heeft ook geholpen: het aantal besmettingen is relatief klein gebleven, net als de schade aan de economie.

Gevaccineerde Nieuw-Zeelanders en mensen met een visum die nu in Australië zitten, mogen vanaf 16 januari weer het land in. Wie nu in een ander land verblijft, mag dat vanaf 13 februari. Mensen met een andere nationaliteit en geen verblijfspapieren zijn een paar maanden later aan de beurt.

"Een gefaseerde aanpak om de verbinding met de rest van de wereld te herstellen is de veiligste manier om de risico's te managen", aldus de verantwoordelijke minister.