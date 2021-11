Toezichthouder ACM had steviger moeten ingrijpen bij Flexenergie, nog voordat het bedrijf in 2018 failliet ging en tienduizenden consumenten voor miljoenen euro's dupeerde. Dat stelt curator Willem-Jan van Andel in zijn verslag van het faillissement, waar dagblad NRC over schrijft. Ook de Consumentenbond krijgt een veeg uit de pan.

Flexenergie, dat vooral bekend is onder de naam EnergieFlex, ging drie jaar geleden op de fles. De schulden waren zo hoog dat het bedrijf in betalingsproblemen kwam en de levering van energie aan klanten in gevaar was.

Toen het bedrijf failliet ging, had het nog een schuld van 10 miljoen euro bij zo'n 20.000 klanten uitstaan. Daarnaast stond bij de fiscus een rekening van maar liefst 20 miljoen euro open.

Volgens de curator had Flexenergie in 2014 überhaupt geen vergunning mogen krijgen van ACM. Volgens hem was niet duidelijk aangetoond dat de eigenaren in staat waren om het bedrijf goed te runnen. Daarnaast was er een groot risico dat de leverancier verlies zou maken, omdat het bedrijf met hoge kortingen werkte.

Flexenergie maakte nooit winst

Flexenergie, dat nog een tijdje shirtsponsor van voetbalclub NEC was, heeft nooit winst gemaakt. In de laatste twee jaar leed het bedrijf verliezen van zo'n 3,8 miljoen euro. Volgens Van Andel vonden de eigenaren het belangrijker om de laagste prijzen te kunnen bieden dan om het bedrijf behoorlijk te besturen.

ACM zegt dat de eisen voor een leveringsvergunning bewust laag zijn en dat Flexenergie aan deze eisen voldeed. Bovendien werd het energiebedrijf volgens de toezichthouder wel degelijk aangepakt. ACM wijst daarbij op onderzoeken naar de administratie en een dwangsom die het bedrijf opgelegd kreeg vanwege onjuiste informatie op zijn website.

De curator is ook kritisch op de Consumentenbond. Die liet Flexenergie twee keer meedoen aan zijn inkoopcollectief, wat het bedrijf duizenden klanten opleverde. De curator wijst erop dat de Consumentenbond belooft deelnemende bedrijven uitgebreid te onderzoeken, maar dat dit in dit geval niet is gebeurd. Hij roept de consumentenorganisatie op het geld dat is verdiend met de deelname van de energieleverancier terug te betalen.