Het kabinet versoepelt voor het eerst strafmaatregelen in de sociale zekerheid. Ambtenaren mogen makkelijker een schuld kwijtschelden als die is ontstaan door een fout bij de aanvraag van een uitkering. Dit schrijft demissionair staatssecretaris Dennis Wiersma van Sociale Zaken aan de Tweede Kamer, meldt de Volkskrant. De maatregel gaat met terugwerkende kracht in vanaf 15 november.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB), uitkeringsinstantie UWV en gemeentelijke uitkeringsinstanties mogen per 15 november soepeler met de regels omgaan. Zo mag een ambtenaar afzien van terugvordering van een uitkering als de uitkeringsgerechtigde per ongeluk een fout heeft gemaakt. Alleen bij 'opzet of grove schuld' moet een ambtenaar terugvorderen, schrijft Wiersma.

De staatssecretaris versoepelt ook de terugbetalingstermijn voor uitkeringsgerechtigden die te veel geld heeft ontvangen. Nu moeten zij hun schulden binnen een jaar terugbetalen, maar UWV en SVB mogen van die regel afwijken en terugbetalingsregelingen van drie jaar afspreken. De versoepeling wordt zes maanden uitgevoerd. Daarna, 'schrijft Wiersma wordt nagegaan of met de versoepeling voldoende ruimte is gecreëerd, of dat ingrijpender wijzigingen nodig zijn.'