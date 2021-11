In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag heeft een kwart van alle corporatiewoningen energielabel D of lager. Dat betekent dat meer dan 90.000 huishoudens in een slecht geïsoleerd huis wonen, blijkt dinsdag uit onderzoek van het platform Investico. Dat maakt hen kwetsbaarder voor de forse stijging van de energieprijzen van de afgelopen maanden.

Onderzoeksinstituut TNO berekende eerder dit jaar dat drie kwart van alle mensen die in energiearmoede leven (met een laag budget, maar een hoge energierekening) in een woningcorporatie wonen. Vaak is slechte isolatie de belangrijkste reden, maar de huurder kan zelf niet isoleren. Daarvoor moet hij wachten op de corporatie.

In tijden waarin de gas- en elektriciteitsprijzen uit de pan rijzen is dat lastig, want hoe slechter een huis geïsoleerd is, hoe meer de bewoners uitgeven aan energiekosten. Uit een rondgang van NU.nl kwam eerder al naar voren dat corporaties niet van plan zijn hun verduurzamingsplannen op te schroeven nu de energierekening zo fors stijgt.

Uit onderzoek van Investico blijkt nu dat die verduurzaming bij woningcorporaties niet zo vlot gaat als beloofd. De sector had toegezegd dat alle woningen eind dit jaar gemiddeld op energielabel B zouden zitten, maar de verschillen zijn groot.

In Almere zijn bijna alle woningen goed geïsoleerd, terwijl in Arnhem en Den Haag drie op de tien woningen een laag energielabel hebben. Vooral in de Randstad gaat het slecht. In de drie grootste steden is een kwart van de woningen slecht geïsoleerd.

'Puzzelen hoe we elke euro uitgeven'

Volgens de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) is het door "oude en ingewikkelde" bouw onwaarschijnlijk dat elke woning de landelijke doelstelling haalt. "Daarom richten we ons liever op afspraken met de gemeente Amsterdam", zegt een woordvoerder tegen Investico.

In die afspraken is onder meer vastgelegd dat er tegen 2023 15 megawatt aan zonnepanelen geplaatst is, tweeduizend woningen van het gas af zijn en er 50.000 labelstappen gezet zijn, zei de federatie eerder tegen NU.nl. Een labelstap is een verhoging van een energielabel met één stap. Van label G naar label C telt dus voor vier stappen.

De Haagse corporatie Haag Wonen wijt het gebrek aan verduurzaming aan geld. "We moeten de wooncrisis oplossen en de huur betaalbaar houden. Het is puzzelen hoe we elke euro uitgeven", klinkt het.

Investico verzamelde data over zeven steden op basis van een landelijke database van energielabels en kaarten van corporatiebezit. Het platform voerde het onderzoek uit in opdracht van EenVandaag, Trouw, De Groene Amsterdammer en enkele regionale media.