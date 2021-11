Winkeliers hopen op begrip en enige coulance vanuit de handhaving om de winkels weer helemaal in te richten op de anderhalvemetersamenleving. Een woordvoerder van brancheorganisatie INretail zegt tegen NU.nl dat de winkeliers zich zeker aan de nieuwe maatregel zullen houden, maar dat het wel even tijd kost om de aanpassingen te realiseren.

1,5 meter afstand houden tot elkaar wordt vanaf morgen weer verplicht voor iedereen van achttien jaar en ouder, zo maakte het demissionaire kabinet eerder op de dag bekend. De 1,5 meter geldt op dit moment nog als dringend advies.

"De maatregel is net bekendgemaakt en wordt vanaf middernacht van kracht, de winkels sluiten om zes uur en gaan morgen weer om negen uur open. Dat wordt een uitdaging", zegt Paul te Grotenhuis van INretail. De organisatie adviseert de achterban al weken zich te houden aan het advies om 1,5 meter afstand te houden in de winkels.

"Nu wordt het een verplichting", constateert de woordvoerder van de brancheorganisatie. "Ondernemers moeten dit ook wel duidelijk kunnen maken aan hun klanten, door middel van posters bijvoorbeeld. Misschien moeten er looproutes komen, bestickering op de vloer of moeten schappen verplaatst worden", somt Te Grotenhuis op.

Voor een individuele winkel is dat nog wel haalbaar binnen zo'n kort tijdsbestek. "Maar als je een hele grote zaak hebt of tientallen, dan wordt het een ander verhaal." De verplichte 1,5 meter afstand betekent dat er winkeliers zich ook weer moeten buigen over het maximum aantal bezoekers dat tegelijkertijd in de winkel mag zijn. "Als dat er al niet was", aldus Te Grotenhuis. "Nu móét het en daar zullen we ook voor zorgen, maar geef ons even de tijd."

Sinds deze week is voor winkeliers weer de drukste periode van het jaar begonnen, met Black Friday (26 november) en Sinterklaas (5 december) voor de deur. Dat niet-essentiële winkels nu om 18.00 uur moeten sluiten, zorgt juist voor meer drukte overdag, gaven de vertegenwoordigers van de sector eerder al aan.

Supermarktkoepel CBL liet eerder al weten dat de supermarkten de 1,5 meter afstand houden formeel nooit hebben losgelaten.