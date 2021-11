Het Europees Parlement heeft dinsdag ingestemd met een nieuw beleid voor de Europese landbouw. Een deel van het geld dat bestemd is voor de landbouw moet naar klimaat- en milieumaatregelen gaan. Daarnaast wordt er ook een 'crisispot' van 450 miljoen euro opzijgezet om boeren te helpen in moeilijke tijden.

Het nieuwe landbouwbeleid zal volgens de EU "duurzamer en eerlijker" zijn. Kleine boeren krijgen meer geld, maar er wordt ook beter toegezien op naleving van de klimaat- en milieuregels.

Voor dat laatste heeft de EU besloten dat minstens 35 procent van het geld dat bestemd is voor de ontwikkeling van het platteland en ten minste 25 procent van het geld dat rechtstreeks naar boeren gaat, moet worden besteed aan klimaat- en milieumaatregelen. De lidstaten moeten daarop toezien.

Tegelijk werd besloten dat zeker 10 procent van het budget naar mkb-bedrijven moet gaan. Verder is minimaal 3 procent van het budget bestemd voor jonge landbouwers.

Om er zeker van te zijn dat boerenbedrijven niet massaal omvallen wanneer de prijzen fors stijgen of de markt instabiel wordt, maakt de EU een pot van 450 miljoen euro vrij om boeren te helpen in crisistijden.

Verder wordt er beter gecontroleerd op arbeidsomstandigheden in de landbouw. Ook wordt er een nieuw mechanisme in het leven geroepen om te controleren wie hoeveel geld krijgt en of daarmee gesjoemeld wordt.

'Voorwaarden voor vergroening van landbouw zijn vaag'

Aan het plan is drie jaar lang gewerkt. Het kreeg dinsdag een royale meerderheid in het Europees Parlement, maar niet iedereen is er even tevreden over. GroenLinks noemt het akkoord onvoldoende.

"Het geld moet worden ingezet voor de vergroening van de landbouw. Hoewel daar nu een deel van het geld heen gaat, zijn de voorwaarden daarvoor nog vaag", zegt Europarlementariër Bas Eickhout. GroenLinks stemde, samen met Partij voor de Dieren en nog een aantal groene partijen, tegen het plan.

Bert-Jan Ruissen, die namens de SGP in het Europees Parlement zit, noemt het akkoord evenwichtig. "We hebben een goede balans gevonden tussen inkomensondersteuning en gerichte beloning", vindt hij. Hij voegt daar wel aan toe dat de lidstaten bij de verdeling van de subsidies altijd moeten blijven waken voor een gelijk speelveld.

Over drie weken stemmen alle lidstaten afzonderlijk nog over het plan, waarna het in 2023 zou moeten ingaan.

Verbetering: in een eerdere versie van dit artikel schreven we dat 60 procent van het landbouwbudget naar klimaatmaatregelen moet gaan. Dat was het gevolg van een foute berekening en klopte niet. Dat is intussen aangepast.