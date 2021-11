De kerstbomenhandel maakt zich op voor weer een topjaar. Nu mensen Kerst toch weer veelal thuis lijken door te brengen, zou de verkoop van echte kerstbomen het record van vorig jaar weleens kunnen evenaren. In de tuincentra en bouwmarkten staan de bomen al. Volgens de Vereniging Nederlandse Kerstbomenkwekers (VNK) zullen de straatverkopers al vanaf vrijdag hun waar aan de man brengen.

"Mensen zijn al begonnen met het kopen van de bomen, dus ik verwacht dat de straatverkoop vanaf 26 november volop losgaat. Een week voor Sinterklaas", zegt VNK-voorzitter Gerard Krol in gesprek met NU.nl.

Vorig jaar werden er 10 procent meer echte bomen verkocht dan het jaar daarvoor. Dat waren er zo'n drie miljoen. "Ik denk niet dat het dit jaar meer wordt, we hopen op hetzelfde", aldus Krol.

Vorig jaar waren mensen er al vroeg bij met het in huis halen van de boom. "Ze gingen niet op vakantie en waren veel meer thuis, dus ze zochten wat gezelligheid in huis." Dat scenario is ook voor dit jaar niet ondenkbaar.

In tegenstelling tot voorgaande jaren hebben de bomen niet te lijden gehad onder droogte. "Het aanbod is daardoor goed." De prijzen van kerstbomen zullen, in tegenstelling tot bijna alles, niet veel hoger zijn dit jaar. "Bij een boom in pot zal de pot misschien iets duurder zijn, maar dat is marginaal", aldus Krol, die zelf ook kweker is.

Als de Nederlandse bomen op zijn, is daar nog de nordmann

Dankzij het natte jaar is er voldoende aanbod van de grote Nederlandse bomen, zoals de omorika, fraseri en de fijnspar. "Zoals die van vroeger bij oma." En wanneer de bomen van eigen bodem toch uitverkocht raken, zijn er altijd voldoende importbomen, zoals de nordmann.

"Nederland is binnen Europa geen kerstbomenland", zegt de voorzitter van de kwekers. "Wij planten alleen bomen voor de Nederlandse markt. Vooral de Denen en in mindere mate de Duitsers kweken voor de export. De nordmann komt hoofdzakelijk van over de grens."

Krol zegt dat een echte boom meer dan een kunstexemplaar milieutechnisch verantwoord is. "Ook een boom zonder kluit. De kerstbomen zijn met dit doel geplant en moeten ook geoogst worden. Voor onze kerstbomen wordt geen boom uit het bos omgezaagd."