Studenten en oud-studenten hadden begin dit jaar samen een studieschuld van 24,4 miljard euro. Dat is 1,6 miljard euro meer dan het jaar ervoor en een verdubbeling ten opzichte van zes jaar eerder. Dat blijkt woensdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2015 werd het leenstelsel ingevoerd. Dit betekent dat studenten die een hbo- of wo-opleiding volgen, de studiefinanciering alleen nog maar kunnen lenen. Voor die tijd hadden studenten recht op een basisbeurs, die je niet hoefde terug te betalen als je je studie op tijd afrondde.

Het nieuwe stelstel zorgde ervoor dat studenten de laatste jaren een veel hogere schuld opbouwden en dat is te zien in de CBS-cijfers. De totale studieschuld was bij de invoering van het leenstelsel ongeveer 12 miljard euro en is inmiddels dus gestegen naar ruim 24 miljard euro.

Ook het aantal mensen dat een studieschuld heeft, is de afgelopen jaren gegroeid. Tien jaar geleden ging het nog om ongeveer 750.000 studenten en oud-studenten die geld moesten terugbetalen aan uitvoeringsinstantie DUO. Dat aantal is inmiddels opgelopen naar 1,6 miljoen. Overigens liep dat aantal vóór de invoering van het leenstelsel ook al op.

Gemiddelde studieschuld bleef vorig jaar gelijk

De gemiddelde studieschuld per persoon was begin dit jaar 15.200 euro. Dat is evenveel als het jaar ervoor. De coronacrisis heeft vorig jaar dus niet gezorgd voor een hogere schuld bij studenten. Dit kwam onder meer doordat het demissionaire kabinet korting gaf op cursus- en collegegeld.

Sinds de invoering van het leenstelsel is de gemiddelde studieschuld echter wél flink gestegen. Die bedroeg zes jaar geleden nog 12.400 euro. Daar is in de tussenliggende jaren dus 2.800 euro per persoon bij gekomen.

De studieschuld is het grootst onder mensen tussen de 25 en 30 jaar. Zij hebben hun studie veelal afgerond en zijn pas net begonnen met terugbetalen. Hun schuld was begin dit jaar gemiddeld 19.100 euro.

Een meerderheid van de Tweede Kamer besloot eerder dit najaar dat het leenstelsel moet verdwijnen. Wanneer het systeem daadwerkelijk verdwijnt en wat ervoor in de plaats komt, is nog niet duidelijk.