Shell voert gesprekken met grote aandeelhouders om steun te winnen voor het plan om het bedrijf volledig in het Verenigd Koninkrijk (VK) te vestigen. Dat meldt persbureau Reuters dinsdag.

Een week geleden kondigde het nu nog Brits-Nederlandse bedrijf aan dat het op papier volledig Brits wil worden. In de plannen verhuist ook het hoofdkantoor dat nu nog in Den Haag staat, naar het VK.

De plannen staan op de agenda voor de aandeelhoudersvergadering op 10 december in Rotterdam Ahoy. Als onderdeel van de "vereenvoudiging van de structuur" zoals Shell het noemt, verdwijnt ook de naam Koninklijke Shell van het toneel en wordt het Shell Plc.

De aandeelhouders moeten nog wel instemmen met de plannen. Voor goedkeuring van het voorstel van de directie moet 75 procent van de aandeelhouders akkoord gaan.

"We zijn van mening dat dit een goed voorstel voor de aandeelhouders is en we doen ons best om veel aandeelhouders uit te leggen wat de voordelen van de verhuizing zijn en moedigen hen aan om voor te stemmen", zegt een woordvoerder van Shell tegen Reuters.