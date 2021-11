Supermarktconcern Albert Heijn opent deze dinsdag in Delft de elfhonderdste winkel in Nederland. Dan gaat het om alle formules: van de kleine AH to go's tot de grote Albert Heijn XL-filialen. De keten met zijn roots in Zaandam heeft daarmee met afstand de meeste winkels in ons land, blijkt uit cijfers van marktonderzoeker IRI Nederland die NU.nl heeft opgevraagd.

Uit de cijfers van IRI blijkt dat Jumbo na AH de meeste winkels heeft. Deze keten telt 685 filialen. "Dat is inclusief Jumbo City's, de kleinste winkels van deze keten", zegt Sjanny van Beekveld van IRI. Bij AH worden ook bijvoorbeeld de AH to go-filialen op stations en bij benzinepompen meegeteld. "Dat soort kleine winkels heeft Jumbo niet."

PLUS en Coop, die in september aankondigden samen te gaan, komen volgens de IRI-cijfers nu samen uit op 581 winkels. De ketens hebben dus ruim half zoveel filialen als AH.

CEO Marit van Egmond van AH noemt de opening van de elfhonderdste winkel in Nederland "een mooie mijlpaal". België telt inmiddels tientallen AH's. Ook Jumbo is daar bezig met het uitbreiden van de keten.

Sowieso passeert het aantal AH-filialen in ons land komend jaar de twaalfhonderd. "We openen in ieder geval nog honderd winkels bij tankstations", zegt Van Egmond. Volgens haar is niet te zeggen wanneer er genoeg winkels zijn. "Er zijn ook nog steeds plekken waar geen Albert Heijn is."

In marktaandeel zou de combinatie Plus/Coop op basis van de cijfers over 2020 uitkomen op 10,5 procent. In deze lijst is Albert Heijn goed voor een aandeel van 34,8 procent. Jumbo heeft een marktaandeel van 21,4 procent.