De Turkse lira heeft in de afgelopen 24 uur ruim 12 procent van zijn waarde ten opzichte van de euro verloren. Gemeten over een week komt de waardevermindering uit op dik 22 procent. De markt reageert daarmee op uitspraken van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en diens regeringspartner, de rechts-nationalistische MHP.

De euro was dinsdagochtend al meer dan 14 lira waard, terwijl dat op. maandagochtend nog zo'n 12,60 lira was.

Ten opzichte van de dollar is de lira in de afgelopen zeven dagen bijna 24 procent minder waard geworden. De waarde van de dollar liep in het afgelopen etmaal op van 11,20 tot 12,60 lira. De koersval gemeten over de eerste elf maanden van dit jaar is de scherpste sinds 2001.

De Turkse munt heeft in een jaar tijd 65 procent van zijn waarde ten opzichte van de dollar verloren en 56 procent ten opzichte van de euro.

Erdogan verdedigde maandagavond zijn onorthodoxe opvatting dat hoge rentes tot hogere inflatie leiden. Hij zei dat Turkije niet van zijn huidige monetaire koers zou afwijken, omdat het land in een "economische onafhankelijkheidsoorlog" verwikkeld is. Hij prees het recente besluit van de Turkse centrale bank om de rente verder te verlagen tot 5 procentpunten onder het huidige inflatiecijfer. Oppositiepartijen zeggen dat de centrale bank niet langer onafhankelijk is en onder druk van Erdogan opereert.

De MHP, regeringspartner van Erdogans partij AKP, gooide eerder op dinsdag olie op het vuur door te stellen dat het land sowieso niet gebaat is bij een onafhankelijke centrale bank. Volgens partijleider Devlet Bahçeli kunnen onafhankelijk instituten als een centrale bank zich tegen de "nationale wil" keren. Hij verdedigde bovendien het economische beleid van de huidige regering, ondanks dat het voor fors hogere prijzen in de winkels zorgt.