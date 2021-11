Sinds de dag waarop de coronamaatregelen voor het laatst zijn aangescherpt, is de pinomzet in de horeca, de cultuursector en de sportkantines met ongeveer 20 procent afgenomen. Maar buiten de dienstensector zijn de pinomzetten sinds 13 november min of meer gelijk gebleven.

Ook aan de totale waarde van (online) betalingen en opnames uit geldautomaten is sindsdien weinig veranderd, blijkt uit een dinsdag gepresenteerde analyse van ING. Dat komt volgens ING vooral doordat de waarde van online aankopen is toegenomen. Daarmee werd de offline afname gecompenseerd.

De bank registreerde bij supermarkten, kledingzaken, schoenenwinkels en bouwmarkten geen grote schommelingen in de pinomzet. De waarde van de transacties in de zogeheten foodsector is sinds de aanscherping van de coronamaatregelen zelfs iets opgelopen.

Niet alle categorieën van de dienstensector - waar de omzet dus met 20 procent is gedaald - hebben even slecht gepresteerd. Zo is de pinomzet van tankstations, van kapsalons en in het openbaar vervoer namelijk minder sterk gedaald dan die van bijvoorbeeld de categorie cultuur.