De Europese Commissie is in samenspraak met de Europese landen en experts bezig om de regels met betrekking tot het Europese reisbewijs in lijn te brengen met de nieuwe uitleg van verschillende landen over de geldigheid van QR-codes. Ook reizen buiten de Europese Unie is onderwerp van gesprek, meldt persbureau Bloomberg.

Nu de coronabesmettingen weer oplopen, passen landen de regels voor reizen binnen Europa eenzijdig aan. Op 1 juli van dit jaar werd eensgezind het Digital Corona Certificate (DCC) ingevoerd, waarmee weer vrij gereisd zou kunnen worden binnen Europa.

Oostenrijk gooide begin deze maand de knuppel in het hoenderhok door de zogenoemde 2G-maatregel (gevaccineerd of genezen) in te voeren en de geldigheid van vaccinaties te beperken. Ook accepteert het land vanaf komend jaar een inenting met Janssen niet meer als volledig gevaccineerd.

Daarnaast is er sprake van dat landen een boosterprik verplicht willen stellen. Griekenland is hier bijvoorbeeld voorstander van.

Steeds meer landen sloten zich juist aan bij het DCC, maar ook de VS liet eerder al weten een QR-code op basis van coronagenezing in combinatie met één prik niet te accepteren.