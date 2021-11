In bijna elke huis staat wel iets van Mepal: een voorraadbus, vershoudbakje of drinkbeker. Het merendeel van de producten van het Achterhoekse bedrijf worden in Nederland gemaakt en dat verandert niet. CEO Rutger de Korte hoopt wel dat het merk Europa verovert en heeft daarvoor de Britse investeerder 3i gevonden.

"Onze productbekendheid is groter dan de naamsbekendheid", erkent De Korte. Want de naam Mepal doet niet direct bij iedereen een belletje rinkelen. Het bedrijf koerst dit jaar af op een omzet van tegen de 70 miljoen euro en inmiddels is Duitsland de grootste markt.

Mede geholpen door de coronacrisis - mensen gingen de keukenkastjes eens goed op orde brengen en kookten en aten meer thuis - groeide het bedrijf zo hard dat het tegen de grenzen aanliep. "We waren verrast door de snelheid en de omvang van de groei", zegt de CEO. "We kregen er meer klanten bij dan waar we op gerekend hadden."

Om verder op te kunnen schalen en geen nee te hoeven verkopen, ging het bedrijf uit Lochem op zoek naar een investeerder en kwam het uit bij 3i, dat eerder ook in Action stapte. Niet alle Nederlandse bedrijven die in zee gingen met investeerders zijn succesverhalen. "Je leest vaak de verhalen die niet goed gaan, maar deze investeerder biedt ons het juiste perspectief."

Want De Korte denkt dat de vraag naar de bakjes en bekers alleen maar verder zal toenemen. "Onze producten zijn van plastic, maar zijn juist het duurzame alternatief voor eenmalig plastic, dat het probleem veroorzaakt."

De montage en assemblage van de Mepal-producten gebeurt voor een klein deel in huis, maar hoofdzakelijk in de sociale werkplaats.