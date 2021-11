Bedrijven die reizen aanbieden moeten het dit jaar met gemiddeld 50 procent minder omzet doen dan voor de pandemie. Daarnaast heeft bijna een op de drie personeelsleden de reissector inmiddels verlaten, zo stelt belangenvereniging ANVR, die dan ook actie verlangt van het demissionaire kabinet.

Sinds de start van de pandemie in maart vorig jaar is het reizen sterk aan banden gelegd. Volgens de ANVR zorgde dat vorig jaar voor een verlies aan inkomsten van maar liefst 80 procent. Dit jaar is het verlies dus iets minder groot. Wel wijst de belangenvereniging erop dat aanbieders van verre reizen het nog altijd extreem moeilijk hebben.

Dit komt doordat veel bestemmingen buiten de Europese Unie op oranje of rood 'staan'. Dit betekent dat het demissionaire kabinet mensen afraadt om er naar toe te gaan. Lang niet altijd terecht, vindt de ANVR.

"Bij het reisadvies wordt geen rekening gehouden met het feit dat 85 procent van de Nederlanders zijn gevaccineerd", aldus de organisatie. "Daarnaast doet een aantal bestemmingen het beduidend beter dan Nederland."

Daarmee doelt de ANVR op het feit dat er landen zijn waar het aantal besmettingen lager ligt dan in ons land. De organisatie wil dan ook dat het kabinet de reisadviezen aanpast. Doet het dat niet, dan moeten er extra steunmaatregelen komen. Bovendien moeten die ook voor volgend jaar gelden.

De landelijke politiek bespreekt woensdag welke aanvullende steunmaatregelen het neemt voor bedrijven.