De huidige voorzitter Jerome Powell van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) krijgt een tweede termijn, zo laat president Joe Biden maandag weten via Twitter.

In 2018 werd Powell aangesteld als hoofd van het stelsel van centrale banken door toenmalig president Donald Trump, die het beleid van de Fed niet veel later steevast bekritiseerde.

Powell, die in z'n eerste termijn te maken kreeg met de coronacrisis en als reactie daarop erg ruim monetair beleid voerde, zal het ook in z'n tweede termijn druk krijgen. De coronapandemie is nog altijd niet voorbij en de wereldeconomie voelt de gevolgen ervan. Zo zijn er problemen in de toeleveringsketens en stijgen de prijzen hard. Daarbij worden strenge coronamaatregelen in sommige werelddelen weer uit de kast gehaald.

Juist vanwege die voortdurende problemen krijgt de Fed-voorzitter een tweede termijn, laat minister Janet Yellen (Financiën) weten in een verklaring. "Het stabiele leiderschap van voorzitter Powell en de Fed hebben ervoor gezorgd dat de Amerikaanse economie weer hersteld is na een generationele crisis", aldus Yellen.

De afgelopen maanden was er wel het een en ander te doen om de heraanstelling van Powell. De politici op de linkerflank van Biden wilden graag een andere Fed-voorzitter zien. Zij vinden dat Powell te weinig heeft gedaan om klimaatverandering op de agenda te zetten.

Eerder was Trump dus ook al kritisch op de door hemzelf benoemde Fed-leider, omdat Powell meerdere keren de belangrijkste rentestand verhoogde en de Amerikaanse economie dus minder stimuleerde. Dit remde de economische groei volgens de oud-president af. Trump noemde Fed-medewerkers daarom een stel "domkoppen".