Nederland telde op 1 januari 2020 bijna 280.000 huishoudens waarvan de bezittingen meer dan een miljoen euro waard waren. Dat zijn er ruim 100.000 meer dan in 2008, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

"Een miljoen euro nu heeft wel een andere waarde dan een miljoen euro toen", zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS in een toelichting. "Als je rekening houdt met de inflatie, waren er in 2020 zo'n 35.000 miljonairs meer dan in 2008."

Op 1 januari 2020 had 3,5 procent van de huishoudens in Nederland een vermogen van 1 miljoen euro of meer. "De waarde van de eigen woning en de eventuele hypotheekschuld zijn daarbij meegerekend."

De zogenoemde miljonairshuishoudens hadden een doorsneevermogen van 1,6 miljoen euro. Tegenover een doorsneevermogen van 56.000 euro voor alle andere huishoudens. Het vermogen van de miljonairs is daarmee volgens het CBS 28 keer zo groot als dat van de rest.

Een kwart van de miljonairs heeft een vermogen van tussen de 2 en 5 miljoen euro. "Een klein deel van de miljonairs, 3 procent, had een vermogen van 10 miljoen euro of meer. Afgelopen jaren is het aandeel grotere vermogens iets toegenomen."

Sinds 2014 loopt het aantal miljonairs in Nederland constant op. "In de crisisjaren daarvoor bleef het aantal ongeveer gelijk."