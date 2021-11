Naast online reclame verschijnen er steeds meer advertenties voor cryptomunten in het openbaar. Zo ook in het Amsterdamse openbaar vervoer en op de stations. Toezichthouders hebben al vaker gewaarschuwd voor oplichting met cryptomunten, dus rijst de vraag of je reclame voor de digitale munten mag maken. De Reclame Code Commissie en beurswaakhond AFM laten weten dat er geen toezicht op deze reclames is.

Wie vaak de trein van of naar Amsterdam Centraal neemt, heeft misschien al gezien dat er op verschillende plekken op het station reclame wordt gemaakt voor de onbekende cryptomunt Floki, vernoemd naar Elon Musks hond. Ook de Amsterdamse trams rijden rond met advertenties voor de munt.

Advertenties leiden tot kritiek in Londen

Achter de munt Floki zit een team van naar eigen zeggen 'crypto-enthousiastelingen'. De ontwikkelaar van de munt is de in Nederland wonende Jackie Xu. Een van de investeerders is Petabyte Capital, een investeringsmaatschappij die vooral in dierenbehandelingssoftware belegt.

Op het eerste gezicht lijkt de Floki dus legitiem, maar toch liggen de advertenties onder vuur in Londen, waar ze ook in de metro en op bussen te zien zijn. Britse politici uitten al een paar keer hun zorgen over de reclame en de campagne wordt nu onderzocht door de Britse reclametoezichthouder ASA.

'Crypto's zijn kwetsbaar voor misleiding'

In Nederland waarschuwen toezichthouders al langer dat beleggen in cryptomunten niet zonder gevaar is. "Crypto's zijn kwetsbaar voor misleiding en oplichting", zegt toezichthouder AFM tegen NU.nl. "Dat komt door het hoog technische karakter en de internationale dimensie, maar ook door de anonieme transacties. Er is een reëel risico dat crypto's hun waarde geheel en permanent verliezen, in het bijzonder crypto's zonder intrinsieke waarde."

Advertenties kunnen mensen er dus toe verleiden om in de verkeerde cryptomunten te beleggen en al hun geld te verliezen. De AFM houdt wel deels toezicht op de cryptosector, maar alleen als het gaat om investeringsmaatschappijen of hedgefondsen. Gewone consumentenbeleggingen en de reclame ervoor zijn dus niet gereguleerd.

'Staat niets over in de Nederlandse wet'

Ook de Reclame Code Commissie, die onderzoekt of reclames aan de wettelijke bepalingen voldoen, kan hier weinig over zeggen. "In de Nederlandse wet staat niets over reclame voor cryptomunten en in dat geval mogen sectoren dat zelf reguleren. Gezien de cryptosector daar geen regels voor heeft, mag dit gewoon", zegt een woordvoerder.

Uitgevers van cryptomunten zijn in ons land wel verplicht zich te registreren bij De Nederlandsche Bank (DNB). Ze moeten daarbij kunnen aantonen dat ze voldoen aan wettelijke bepalingen rond witwassen en terrorismefinanciering.

Europese regels rond cryptoreclame zijn in aantocht

Desgevraagd zegt het ministerie van Financiën dat er in het kader van bredere Europese cryptowetgeving binnenkort regels voor reclame voor cryptomunten komen. "De advertenties moeten herkenbaar zijn als reclame, maar ook eerlijk, duidelijk en niet misleidend zijn", zegt een woordvoerder. "En ze moeten in lijn zijn met het whitepaper dat de uitgever zal moeten publiceren." In een whitepaper zet de uitgever op een rijtje wat het idee achter zijn cryptomunt is.

Het Europees Parlement en de lidstaten werken momenteel aan de tekst van die cryptoregels. Die zal naar verwachting komende zomer klaar zijn. Daarna geldt er een periode van twee jaar waarin de lidstaten de regels kunnen implementeren.