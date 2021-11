De arbeidsinspectie heeft bij drie vestigingen van PostNL in België invallen gedaan. Daarbij zijn diverse overtredingen als zwartwerk geconstateerd. Een van de drie depots blijft tijdelijk dicht. Het is al de derde keer in korte tijd dat er in België invallen bij het bedrijf zijn gedaan.

De invallen vonden maandagochtend plaats bij pakketdepots in Mechelen, Wommelgem en Ardooie, laat het bedrijf aan NU.nl weten. Zowel in Mechelen als in Wommelgem is volgens de inspectie sprake van overtredingen. Naast zwartwerk zou het gaan om onder andere illegale tewerkstelling.

Het depot in Wommelgem is tijdelijk afgesloten door de inspectiedienst. PostNL kan daardoor niet meer bij ongeveer 5 procent van de pakketten die het bedrijf maandag zou verwerken.

Hoelang het depot gesloten blijft, is nog niet bekend. Daardoor is het ook niet duidelijk hoeveel vertraging de bezorging van die pakketten oploopt. Een woordvoerder meldt dat het bedrijf de problemen zo spoedig mogelijk wil oplossen.

PostNL bezorgt niet alle pakketten zelf. Het concern huurt hier vaak andere bedrijven voor in, zogeheten onderaannemers. Welk deel van de overtredingen bij die onderaannemers plaatsvond, is nog niet duidelijk. PostNL zegt volledig mee te werken aan het onderzoek.

Het is niet de eerste keer dat het Nederlandse bedrijf 'bezoek van de Belgische controledienst krijgt. Zo was er in juni ook een inval. Daarbij bleek dat ongeveer de helft van de onderaannemers zich niet aan de regels hield. De arbeidsinspectie zei toen mogelijk depots te sluiten als bij een volgende controle zou blijken dat er nog steeds regels worden overtreden. Dat is nu dus gebeurd.