El Salvador wil een nieuwe stad bouwen die volledig moet worden gefinancierd met bitcoinobligaties. Ook moet de stad een plein in de vorm van het bitcoinlogo krijgen, heeft de Salvadoraans president Nayib Bukele zondag bekendgemaakt. De overheid geeft mogelijk volgend jaar al de eerste obligaties uit.

De stad moet verrijzen in het oosten van het Centraal-Amerikaanse land en woongebieden, winkelcentra, horeca, musea en een vliegveld krijgen. Ook moet Bitcoin City volledig circulair worden met geothermische energie van een nabijgelegen vulkaan.

In de stad wordt naast btw geen andere belasting geheven, heeft de president beloofd. De btw wordt voor de helft gebruikt voor de financiering van de obligaties die het land uitgeeft voor de bouw van de stad. De andere helft gaat op aan gemeentelijke diensten, zoals het ophalen van vuilnis.

El Salvador is het eerste land dat de bitcoin als wettig betaalmiddel accepteert. Zo moet elke winkel de virtuele munt sinds 7 september als betaalmiddel accepteren. Ook mag je je belastingen ermee betalen.

Een belangrijke reden voor die stap is dat veel Salvadoranen in het buitenland geld naar familieleden in hun geboorteland sturen. Daarbij strijken betalingsverwerkers veel geld op. Om dat een halt toe te roepen, wil Bukele dat mensen het geld overmaken in bitcoins. Ook moet het ervoor zorgen dat meer inwoners van het arme land financieel kunnen meedoen.

Velen betwijfelen of dat besluit verstandig is, omdat de waarde van de cryptomunt erg snel kan dalen of stijgen. Dit kan de financiële stabiliteit van El Salvador in gevaar brengen. Bij de invoering in september waren er veel protesten en werd een bitcoinautomaat in brand gestoken.