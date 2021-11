De Verenigde Naties doen een dringende oproep om Afghaanse banken te helpen nu er amper nog buitenlands geld binnenkomt en veel Afghanen hun leningen niet meer kunnen afbetalen. Als er niet snel iets gebeurt, kunnen de gevolgen ernstig zijn, schrijft de VN in een rapport dat maandag verschijnt en persbureau Reuters al heeft ingezien.

Sinds de Taliban in augustus de macht in Afghanistan hebben overgenomen, hebben bijna alle buitenlandse geldschieters zich teruggetrokken. Het IMF, de Wereldbank en andere internationale organisaties hebben er projecten stilgelegd.

Aangezien de Afghaanse economie vooral op buitenlands geld draait, is het geld bij banken inmiddels op. Daardoor moesten ze de deuren sluiten en kunnen Afghanen geen contant geld meer opnemen. Volgens de VN is het nu belangrijk om de banken te ondersteunen en de economie weer op de rails te krijgen, omdat anders het financiële systeem kan imploderen.

Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. "We moeten creatief zijn en een manier bedenken om de banken te steunen zonder dat we daardoor geld geven aan de Taliban", zegt Abdallah Al Dardari van de VN in Afghanistan. "Wat drie maanden geleden ondenkbaar was, moet nu mogelijk worden."

Aandeel niet-afbetaalde leningen verdubbeld sinds eind 2020

De organisatie stelt onder meer een depositogarantie voor, waarbij spaarders tot een bepaald bedrag sowieso verzekerd zijn door overheden of instellingen als hun bank in de problemen komt. Daarnaast wil de VN dat het mogelijk wordt om kortlopende kredieten aan te gaan en dat leningen later afbetaald mogen worden.

Volgens het rapport is het aandeel leningen dat niet terugbetaald kan worden tussen eind 2020 en september van dit jaar al verdubbeld tot 57 procent van het totale aantal leningen in het land. De VN waarschuwt al langer voor een nieuwe vluchtelingencrisis als er niet snel meer geld binnenkomt in het land.

Al Dardari zegt ten slotte dat een implosie van het bankensysteem de hongersnood in Afghanistan kan vergroten. "Afghanistan importeerde vorig jaar voor 7 miljard dollar (ruim 6,2 miljard euro) aan goederen, met name voedsel. Zonder banken kan er geen handel gedreven worden met het buitenland en dat zou een groot probleem zijn", besluit hij.