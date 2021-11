Frankrijk belooft vissers te blijven steunen nu gesprekken met het Verenigd Koninkrijk over te verlenen visvergunningen zich voortslepen. Volgens een woordvoerder van de Franse regering is steun noodzakelijk zolang er geen duidelijkheid over de licenties is. De Fransen zijn ontevreden, omdat het Verenigd Koninkrijk weinig vergunningen verleent waarmee Franse vissers in Britse wateren mogen vissen.

De Franse minister van Zeezaken Annick Girardin zei afgelopen week al dat Frankrijk werkt aan extra steun voor vissers die vanwege het Brexit-conflict geen licentie krijgen en het werk moeten neerleggen. Die opmerking deed nogal wat stof opwaaien, omdat het erop leek dat de Franse regering zich erbij heeft neergelegd dat niet alle gevraagde vergunningen verleend worden.

Daarop zei president Emmanuel Macron dat Frankrijk "zal blijven vechten" voor de Franse vissers en ze niet in de steek zal laten. Volgens Parijs houden de Britten zich niet aan de afspraken en is dat het probleem, zei een regeringswoordvoerder zondag op radiozender Europe 1.

De visserij was tijdens de onderhandelingen over de Britse uittreding uit de Europese Unie een van de meest omstreden onderwerpen. Landen als Ierland, Frankrijk en Spanje wilden de werkgelegenheid in hun kustgemeenschappen beschermen, terwijl het Verenigd Koninkrijk de controle over zijn territoriale wateren probeerde terug te krijgen.

Dat had vooral symbolische waarde, want economisch gezien is de visserij een relatief kleine sector in het Verenigd Koninkrijk.