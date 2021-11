De Thaise economie zal dit jaar waarschijnlijk harder groeien dan eerder werd verwacht. Dat komt vooral doordat de belangrijke toeristische sector weer open is. De economische groei zal naar verwachting uitkomen op 1,2 procent, waar het Thaise ministerie van Financiën eerder uitging van 1 procent. Volgend jaar groeit de economie mogelijk met 4,5 procent.

Het toerisme is een belangrijke economische pijler in Thailand. In 2019 verwelkomde het land een recordaantal van 39,9 miljoen toeristen. In coronajaar 2020 stokte de teller op 6,7 miljoen buitenlandse bezoekers, waardoor Thailand zo'n 44 miljard euro aan inkomsten misliep.

Het Zuidoost-Aziatische land is bij toeristen populair vanwege onder meer het nachtleven in Bangkok en de badplaatsen langs de kust van de Andamanse Zee. Nu steeds meer mensen tegen COVID-19 zijn gevaccineerd, ziet het land het aantal nieuwe besmettingen en ziekenhuisopnames afnemen. 54 procent van de inwoners van Thailand is volledig gevaccineerd.

Het land ging eerder deze maand open voor gevaccineerde toeristen. Dat zorgt ervoor dat de economie in het slotkwartaal van dit jaar een stevige impuls krijgt.

De nieuwe groeiramingen voor dit jaar en volgend jaar komen overeen met de laatste prognoses van de Nationale Raad voor Economische en Sociale Ontwikkeling. De ramingen zijn wel positiever dan de prognose van de centrale bank. Die verwacht een groei van 0,7 procent dit jaar en een van 3,9 procent in de daaropvolgende twaalf maanden.

Thailand is van plan meer landen toe te voegen aan de huidige lijst van 63 gebieden die vanaf december in aanmerking komen voor quarantainevrij reizen. Ook overweegt de regering bars en nachtclubs sneller te heropenen. Zo hoopt het land de sterk van het toerisme afhankelijke economie een impuls te geven.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Thailand als een hoogrisicogebied aangemerkt.