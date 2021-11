De Nederlandse consument heeft steeds meer keuze als het om elektrische auto's gaat. Vaak zijn die modellen afkomstig van nieuwe fabrikanten. Vorige week kondigde VinFast uit Vietnam aan hier een elektrisch model te gaan leveren. Kort daarna volgde een aankondiging van het Chinese bedrijf Xpeng: de P7 van het in 2015 opgerichte merk verschijnt volgend jaar in Nederland.

Met de uitbreiding naar Europa schaart Xpeng zich in een steeds langer wordende lijst van Chinese nieuwkomers die in dit deel van de wereld hun geluk komen beproeven met elektrische modellen.

Zo konden we in Nederland in de afgelopen drie jaar kennismaken met achtereenvolgens MG, Aiways, Lynk & Co en SERES. Daar komen naast Xpeng binnen afzienbare tijd BYD en NIO nog bij.

Ondertussen presenteerde het in 2017 opgerichte VinFast de VF e35. Deze elektrische SUV zal vanaf juli 2022 in Nederland te zien zijn. In november moeten de eerste modellen geleverd worden.

P7 is in Noorwegen voordeliger dan BMW en Tesla

Xpeng opent volgend jaar in Amsterdam een zogeheten Xpeng Experience Center, waar klanten kunnen kennismaken met het merk. De P7, een 4,88 meter lange elektrische sedan, is het visitekaartje van het Chinese bedrijf. De auto is al leverbaar in Noorwegen en daar komen Zweden, Denemarken en Nederland volgend jaar bij.

De P7 is voorzien van een accupakket van 80 kWh. Met de zogeheten Super Long Range-versie haal je daarmee in het gunstigste geval een rijbereik van 550 kilometer. De aandrijflijn levert 267 pk, waarmee je in 6,9 seconden naar 100 kilometer per uur accelereert. De sportieve variant van de P7 is goed voor 430 pk, een sprinttijd van 4,5 seconden en een actieradius van zo'n 470 kilometer. Achter in de Xpeng P7 is plek voor 440 liter aan bagage.

De P7 kost in Noorwegen omgerekend 45.000 euro, waarmee de auto fors goedkoper is dan andere elektrische sedans. Mocht de Nederlandse prijs vergelijkbaar zijn, dan is de Xpeng zo'n 13.000 euro goedkoper dan de Tesla Model 3 Long Range en ongeveer 16.000 euro voordeliger dan de BMW i4.

De Xpeng P7 is een imposante auto. Foto: AutoWeek

