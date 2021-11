Supermarktketen Deen sluit zondag in Heemskerk haar laatste winkel en verdwijnt daarmee na zeker 88 jaar uit het Nederlandse straatbeeld. Deen werd onlangs verkocht aan Albert Heijn, Vomar Voordeelmarkt en DekaMarkt.

Wie gewend was om de boodschappen bij de Deen te doen, heeft daar nu waarschijnlijk een Albert Heijn voor in de plaats gekregen. Bijna de helft van de tachtig Deen-winkels die eerder dit jaar verkocht werden, kwamen in handen van de grootste supermarktketen van Nederland. 23 gingen er naar Vomar en 19 naar DekaMarkt.

Met het vertrek van Deen verdwijnt opnieuw een bekende super uit het straatbeeld. In de afgelopen tien jaar verdwenen C1000, Super de Boer, Emté, Agrimarkt, Bas van der Heijden, Digros, Troefmarkt en Pryma. Binnenkort zal ook de Coop niet meer te vinden zijn: die keten gaat waarschijnlijk begin 2022 op in de Plus.

De hoeveelheid afvallers laat zien hoe moordend de concurrentie is in de supermarktwereld. Er komen vaak fusies en overnames voor, om zo tot een concurrentievoordeel te komen. Lang niet alle supermarkten hebben diepe zakken en bundelen daarom de krachten of laten zich opslokken door een grotere partij. Deen is daar ook een voorbeeld van.

De formule begon in 1933 als kruidenierswinkel in Hoorn en genoot vooral in Noord-Holland succes. Verder had de super ook winkels in Flevoland, Gelderland, Overijssel en Utrecht. De keten was goed voor een marktaandeel van zeker 2 procent.