De cryptomunt bitcoin is in de afgelopen anderhalve week flink in waarde gedaald, blijkt zaterdag uit cijfers van CoinMarketCap. Waar de meest verhandelde cryptovaluta op 10 november nog een nieuw record van bijna 65.000 dollar (57.620 euro) aantikte, staat de koers zaterdag rond de 58.700 dollar, een verlies van zo'n 15 procent in tien dagen.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws rond cryptovaluta Volgen Cryptovaluta

De huidige koers toont maar weer eens aan hoe volatiel de prijzen van cryptovaluta zijn. Eerder dit jaar halveerde de bitcoinkoers na een recordprijs te hebben aangetikt in april. Na een nieuwe piek in september gleed de cryptomunt ook weer 25 procent onderuit.

Dit keer ging de bitcoin onderuit als gevolg van aanhoudende druk in China en de Verenigde Staten. Een adviesorgaan uit het eerstgenoemde land dreigde onder meer de elektriciteitsprijzen te verhogen voor bedrijven die gesubsidieerde stroom gebruiken om cryptomunten te minen.

In de Verenigde Staten weigerde beurswaakhond SEC om een bitcoin-ETF, in het Nederlands beter bekend als een indextracker, goed te keuren. Verder zei Twitter-CFO Ned Segal in gesprek met The Wall Street Journal dat investeren in cryptomunten "momenteel nergens op slaat".