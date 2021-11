De 90.000 klanten van het failliete Welkom Energie zijn voor 2 miljoen euro overgegaan naar Eneco. Dat blijkt uit een faillissementsverslag waarover AD publiceert. De klanten betalen tot hun grote ergernis fors meer bij Eneco dan bij hun oude leverancier.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rond de hoge gasprijzen

Welkom Energie ging eind vorige maand failliet door de sterk gestegen gasprijzen. Veel klanten hadden bij het bedrijf een contract waarin lagere tarieven waren afgesproken dan waarvoor het bedrijf de energie kon inkopen. Daardoor stapelden de verliezen zich op.

De energieleverancier zag geen andere uitweg dan een faillissement aan te vragen en op zoek te gaan naar een nieuwe leverancier voor de 90.000 klanten. Eneco hapte toe en betaalde daar 2.117.500 euro voor aan Welkom Energie.

Voor de klanten was het geen goed nieuws. Zo betalen ze bij Eneco flink meer dan bij Welkom Energie. Klanten klagen dat ze in sommige gevallen ruim dubbel zoveel kwijt zijn en dat er aanbieders zijn die flink lagere tarieven hanteren. De klanten mogen pas over een tijdje overstappen naar een andere leverancier.

Klanten hebben nog honderden euro's tegoed

Ook hebben de gedupeerden in een aantal gevallen veel geld tegoed van Welkom Energie. Zo hebben sommigen nog recht op een welkomstbonus. Ook hebben velen de afgelopen maanden voorschotten betaald die hoger waren dan hun werkelijke verbruik. De verschillen kunnen in de honderden euro's lopen.

Of ze dit geld terugkrijgen, is maar de vraag. In de boedel van Welkom Energie zit volgens het faillissementsverslag 1,95 miljoen euro. Dat is per klant gemiddeld ongeveer 20 euro, al heeft niet iedereen nog geld tegoed van het failliete bedrijf. Het is niet helemaal duidelijk of al het geld naar de gedupeerden gaat.

Welkom Energie heeft nooit winst gemaakt

Welkom Energie werd drie jaar geleden opgericht en heeft nooit winst gemaakt. In 2019, het eerste volledige jaar van zijn bestaan, dook het bedrijf meer dan 1 miljoen euro in het rood. Het jaar erop was het verlies opgelopen naar 3,8 miljoen euro.

Wel steeg de omzet fors, van 1,57 miljoen euro twee jaar geleden naar 10,19 miljoen euro vorig jaar. De razendsnelle stijging van de gasprijzen dit najaar deed het bedrijf toch de das om. Bij het bedrijf werkten tien mensen, van wie de arbeidscontracten allemaal zijn opgezegd.