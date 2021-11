Het landelijk verbod op vuurwerk is "onbegrijpelijk en verbijsterend", zegt de Stichting Vuurwerkdealers Nederlands Consumentenvuurwerk (SVNC). Ook Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BNP), de branchevereniging van importeurs, zegt "zwaar teleurgesteld en geschrokken" te zijn van het besluit van het demissionaire kabinet.

BNP-voorzitter Leo Groeneveld vertelt dat de branche het besluit wel zag aankomen, maar door eerdere berichtgeving toch hoopvol was. "Toen zijn we ook begonnen met het uitleveren van het vuurwerk, webshops zijn open, de folders zijn gedrukt. Dat is nu oud papier."

Het al gekochte vuurwerk, dat grotendeels het vuurwerk van vorig jaar is, zal moeten worden terugbetaald. Dat is in de tussentijd veilig opgeslagen en kon gewoon opnieuw verkocht worden.

Wel verwacht BNP een tekort aan zogeheten F1-vuurwerk, de lichtste variant zoals sterretjes, die het hele jaar verkocht mogen worden. Door de logistieke problemen als gevolg van de coronacrisis is volgens Groeneveld "nog niet eens de helft binnengekomen van wat er besteld is".

Bart Pronk, voorzitter van de SVNC, zegt dat de ongeveer vijftienhonderd vuurwerkhandelaren "in de stress zitten" door het besluit van het kabinet. Veel van hen hebben de compensatie voor vorig jaar ook nog niet ontvangen, zegt hij.

Pronk spreekt van "frustratie" die in de sector heerst over het "oneerlijke" besluit. "We hebben het idee dat er politieke standpunten doorheen worden gedrukt met corona als excuus. Winkeliers hebben de bunkers al vol liggen, alles is betaald. Dat is dood kapitaal."

Geschatte schade nog onbekend

Veel vuurwerkhandelaren verkopen vuurwerk om de rustige wintermaanden door te komen, vertelt Pronk, ook eigenaar van Nipro Hengelsport in Sint Maarten waar hij vuurwerk verkoopt. "Ik ken kermisklanten en feestwinkels die een heel slecht seizoen gehad hebben, die kunnen niet meer terugvallen op vuurwerk." Pronk denkt nu ongeveer een kwart aan inkomsten te missen door het verbod.

Schattingen voor de geleden schade dit jaar durven de organisaties nog niet te maken. "Heel moeilijk om te zeggen. Tot nu toe zijn we bezig geweest met de voorbereiding voor deze periode, we hebben hier nog helemaal niet bij stilgestaan", zegt Groeneveld. "Als we bekomen zijn van de schrik, gaan we erover vergaderen. Maar dit wordt geen appeltje-eitje", aldus de BNP-voorzitter.

"Met een tegemoetkoming van 30 procent zingen we het nog een jaar uit", denkt Pronk. Het lichtere vuurwerk, zoals sterretjes, is volgens hem "niet zaligmakend" voor de schade die de branche treft.