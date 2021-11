De Nederlandse elektronicaketen Coolblue heeft vrijdag de eerste fysieke winkel in Duitsland geopend. Dat deed het in hartje Düsseldorf, meldt het bedrijf vrijdag.

Met de fysieke winkel doet Coolblue een volgende stap in Duitsland. Vorig jaar ging de elektronicaketen voor het eerst de grens over en begon het met de levering en installatie van wasmachines en televisie.

Daarbij werd gekozen voor de regio rond het Duitse Düsseldorf, omdat het relatief dicht bij het distributiecentrum van Coolblue in Tilburg ligt. Inmiddels werken er zo'n honderd mensen in het Duitse deel van de keten.

Coolblue is van plan de diensten en het aantal winkels in Duitsland verder uit te breiden, zegt oprichter Pieter Zwart. "Het komende jaar gaan we door met uitbreiden op Duitse bodem. In Noordrijn-Westfalen willen we onze bezorgdiensten CoolblueBezorgt en CoolblueFietst verder uitbouwen. Ook willen we er nog meer winkels openen."