Koophuizen waren in oktober 18,3 procent duurder dan in dezelfde maand vorig jaar, blijkt maandag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarmee ligt de prijsstijging voor het eerst sinds eind vorig jaar niet hoger dan de maand ervoor. In september noteerde het CBS een stijging van 18,5 procent.

De prijzen op de Nederlandse huizenmarkt gaan de afgelopen jaren hard omhoog en er lijkt vooralsnog geen rem op te zitten. In het derde kwartaal alleen al werd het gemiddelde koophuis 6,4 procent duurder. Ook vergeleken met de rest van Europa stijgen de prijzen hier hard.

Zo ook in oktober: vergeleken met vorig jaar werd het gemiddelde koophuis 18,3 procent duurder, aldus het statistiekbureau. Daarmee lagen de huizenprijzen in die maand op het hoogste niveau ooit.

Er is wel sprake van een kleine trendbreuk: voor het eerst sinds december vorig jaar ligt de procentuele stijging niet hoger dan de maand ervoor. In september lag de stijging nog op 18,5 procent.

Verder valt op dat het aantal verkochte woningen fors kleiner is dan vorig jaar: het aantal transacties lag in oktober 27 procent lager dan vorig jaar. Over het hele jaar gezien is er weinig veranderd: in de eerste tien maanden van dit jaar zijn 189.480 woningen van eigenaar gewisseld, bijna 1 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar.