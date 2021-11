Sinds Unilever het administratief hoofdkwartier van Rotterdam naar Londen verhuisde, zijn er bij de multinational driehonderd Nederlandse banen bijgekomen. Dat bevestigt het bedrijf aan NU.nl na berichtgeving door RTL Nieuws.

De producent van consumentenproducten besliste in juni vorig jaar om zich terug te trekken uit Nederland, onder druk van de aandeelhouders. Die waren niet te spreken over een aantal Nederlandse wetten die het leven van aandeelhouders moeilijker maken. Unilever had op dat moment al twee hoofdkantoren, één in Rotterdam en één in Londen, en de aandeelhouders vroegen het bedrijf om het Rotterdamse hoofdkwartier te sluiten.

Het bedrijf benadrukt in een reactie aan NU.nl dat er door die sluiting geen fysieke kantoren gesloten zijn, maar dat het puur een administratieve aangelegenheid was. "De eenmaking had geen gevolgen voor het aantal banen of aantal sites in Nederland", zegt een woordvoerder.

Overname Amersfoortse huidproductenmaker

Sterker nog, het afgelopen jaar zijn er zelfs banen bijgekomen in ons land. "Op 31 oktober oktober vorig jaar werkten er 2.400 mensen voor Unilever en precies een jaar later hadden we 2.700 personeelsleden verspreid over vijf vestigingen", aldus de woordvoerder.

Daar komt bovenop dat de multinational onlangs de maker van huidverzorgingsproducten Paula's Choice heeft overgenomen. Dat bedrijf heeft een hoofdkantoor in Amersfoort waar zo'n honderd mensen werken. "Er zijn dus driehonderd mensen bijgekomen op de bestaande sites en nog eens honderd op een nieuwe site", meldt het bedrijf.

Ook Shell verhuist hoofdkantoor naar Londen

Unilever is niet de enige die onlangs besliste om het hoofdkantoor in Londen te verstigen. Afgelopen maandag maakte oliebedrijf Shell dezelfde plannen bekend. Shell gaf aan dat de dividendbelasting, waarbij buitenlandse aandeelhouders 15 procent moeten afstaan aan de Nederlandse schatkist als ze een dividend ontvangen, daarin een belangrijke rol heeft gespeeld.

Meteen werkte het demissionaire kabinet zich uit de naad om Shell hier te houden en zocht het manieren om die dividendbelasting alsnog af te schaffen. Dat mislukte uiteindelijk omdat er niet genoeg steun voor was in de Tweede Kamer. De vraag is echter hoe belangrijk het is om Shell administratief hier te houden als dat geen invloed heeft op het aantal banen.