Vliegmaatschappij Ryanair trekt zich terug van de Londense aandelenbeurs (LSE), zo maakt het bedrijf vrijdag bekend. De Ierse budgetvlieger wijst als reden naar de Brexit. Daarmee is Ryanair het eerste grote bedrijf dat de LSE verlaat vanwege het Britse vertrek uit de EU.

Krijg meldingen bij nieuwe berichten over Brexit Volgen Brexit

Ryanair, dat al langer kritisch op de Brexit is vanwege de gevolgen voor de luchtvaartsector, laat in een verklaring weten dat "de beperkte handelsvolumes op de LSE niet opwegen tegen de kosten".

Daarnaast spelen EU-regels ook een rol: de meerderheid van de aandelen van Europese luchtvaartmaatschappijen moeten binnen de Europese Unie vallen. Dat leidde tot problemen bij Ryanair, omdat een grote portie in handen was van Britten, die inmiddels niet meer tot de EU behoren.

Eerder haalde Ryanair bijvoorbeeld ook het stemrecht weg bij Britse aandeelhouders, om de aandelen zo minder aantrekkelijk te maken. "De stappen zijn een onvermijdbaar gevolg van de Brexit", zei topman Michael O'Leary eerder deze maand tegen Bloomberg. "We moeten in Europese handen komen en het beëindigen van de beursnotering in Londen is maar een kleine stap om dat te bereiken."

Hoewel de maatschappij dus meerdere stappen heeft genomen om een Europees bedrijf te worden, is dat vooralsnog niet gelukt. O'Leary zei in oktober dat slechts een derde van de Ryanair-aandelen in Europees bezit zijn.