Unilever verkoopt zijn theedivisie aan de investeringsmaatschappij CVC Capital Partners. Met de deal is een bedrag van 4,5 miljard euro gemoeid, heeft het bedrijf donderdag bekendgemaakt.

Het gaat hierbij om de warmetheedivisie, die 34 verschillende merken heeft, waaronder Lipton en Pukka. IJsthee valt er niet onder. Ook de theeactiviteiten in India, Nepal en Indonesië vallen buiten de transactie.

Unilever maakte vorig jaar al bekend dat het af wilde van het bedrijfsonderdeel. Vorige maand werd het onderdeel al ondergebracht in een nieuw bedrijf, dat de naam ekaterra kreeg. De omzet van de te verkopen activiteiten was vorig jaar ongeveer 2 miljard euro.

De nieuwe eigenaar CVC Capital Partners is wereldwijd actief en heeft voor 125 miljard dollar aan bezittingen. De verwachting is dat de deal in de tweede helft van volgend jaar wordt afgerond, als goedkeuring van alle bevoegde autoriteiten wordt verkregen.