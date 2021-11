Webwinkel bol.com stopt met het verkopen van producten waarin huiden of vlees van kangoeroes is verwerkt. World Animal Protection had bedrijven onlangs opgeroepen dergelijke artikelen niet meer te verkopen, omdat de kangoeroejacht gepaard gaat met dierenleed.

Kangoeroevlees wordt onder meer gebruikt in dierenvoer. Daarnaast gebruiken producenten de huid van de dieren voor onder andere voetbalschoenen, hoeden en schaatsen.

Diverse winkels bieden nu nog via het platform van bol.com dergelijke producten aan, maar daar komt binnenkort een einde aan. De aanbieders krijgen nog wel de tijd om hun assortiment aan te passen.

Dierenbeschermingsorganisatie World Animal Protection startte op Wereldkangoeroedag (24 oktober) een petitie waarin vooral bol.com werd opgeroepen te stoppen met de verkoop van artikelen waarin huiden of vlees van kangoeroe is verwerkt. Inmiddels hebben 18.500 mensen hun handtekening onder de petitie gezet. Daarom besloot bol.com woensdag na een nieuwe oproep ermee te stoppen.

Dat de webwinkel niet eerder met de verkoop is gestopt, komt volgens het bedrijf doordat uit "eerder geraadpleegde bronnen bleek dat er geen aanleiding was om actie te ondernemen". Maar vanwege "nieuwe inzichten en actualiteiten" is bol.com alsnog overstag gegaan.

De dierenbeschermingsorganisatie is in haar nopjes met het besluit en hoopt dat andere bedrijven het voorbeeld van de webretailer volgen.