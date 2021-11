Nu winkels eerder dicht moeten, vrezen winkeliers dat er meer mensen tegelijk in hun zaak zullen zijn. En dan met name in een periode met koopjesfestijnen als Black Friday en Sinterklaas. Graag ontvangen winkeliers de klanten zoveel mogelijk gespreid over de dag, maar dat is lastig doordat het kabinet vorige week besloot de sluitingstijd te vervroegen. Winkeliersvereniging INretail noemt de maatregel dan ook "heel bijzonder".

"Je kunt als overheid een feest als Sinterklaas, Kerst of Black Friday niet verbieden", zegt een woordvoerder van de belangenvereniging. "Wat winkels wel kunnen doen, is de drukte matigen door acties zoveel mogelijk te spreiden."

Het kabinet besloot dat niet-essentiële winkels als kledingzaken vanaf zaterdag 13 november tot 18.00 uur open mogen zijn. Dit moet het aantal nieuwe coronabesmettingen terugdringen.

Maar met Black Friday op 26 november en Sinterklaas voor de deur, vrezen winkeliers dat de vervroegde sluitingstijd juist voor méér drukte zorgt. De vereniging wijst er bovendien op dat winkels niet in de top twintig van besmettingshaarden staan.

Black Friday zorgde vorig jaar voor problemen

Vorig jaar ontstond veel commotie toen er op Black Friday sprake was van grote drukte bij winkels. Ook toen waren het aantal besmettingen in de weken ervoor flink opgelopen en besloten enkele steden in te grijpen vanwege de vele koopjesjagers.

Zo riep de gemeente Rotterdam mensen die dag op niet meer naar de stad te komen vanwege de enorme drukte. In de loop van de dag werd besloten dat de winkels in de havenstad hun deuren eerder moesten sluiten. In Eindhoven en Dordrecht moesten de winkeliers hun zaak ook eerder sluiten.

Een dergelijke situatie willen winkeliers dit jaar voorkomen, maar met de beperkte openingstijden is dat volgens hen lastig. Daarnaast bestaat de kans dat het kabinet binnenkort besluit dat winkeliers bij de voordeur coronapassen moeten controleren. Dan gaat het om niet-essentiële winkels, zoals schoenen- en elektronicazaken. "Dit kan juist leiden tot opstoppingen bij de deur", denkt INretail. "En dat moet je niet willen in deze tijd."

Personeelstekort maakt controle coronapas nog lastiger

Ook de Raad Nederlandse Detailhandel (RND) zei eerder niets te zien in een controleplicht. Volgens directeur Eus Peters is het voor winkeliers niet te doen om al die controles uit te voeren, al helemaal niet als het extra druk is. Daar komt nog bij dat velen kampen met een personeelstekort.

Om drukte te voorkomen, zouden winkeliers graag zien dat de openingstijden verruimd worden en er geen controleplicht komt. Ook raden ze klanten aan op rustige momenten langs te komen, bijvoorbeeld in de lunchpauze of op een maandag of dinsdag.

Peters betwijfelt overigens of dit jaar op Black Friday dezelfde problemen ontstaan als een jaar eerder. Dat het toen zo druk was, kwam volgens hem ook doordat de horeca toen dicht was. Dat is nu niet zo.

"En in België waren toen ook de winkels dicht, waardoor Belgen naar Nederland kwamen om te winkelen. Het ging vorig jaar sowieso maar om een beperkt aantal gebieden waar de mensen zich ophoopten, zoals in de Rotterdamse Koopgoot. In andere gebieden was het juist helemaal niet druk."